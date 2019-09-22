الإمارات تترشح ثانية لعضوية منظمة الطيران الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دولة الإمارات، إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو» لدورة جديدة، للفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

كانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007، ما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وتجرى الانتخابات خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو»، التي تعقد من 24 الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا.

وتشارك الإمارات من خلال الهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى، في اجتماعات «الايكاو»، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وإسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة، وحمد المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران، وأحمد الجلاف المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، والكابتن خالد حميد آل علي المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالإنابة، ومحمد الدوسري المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالإنابة، إضافة إلى الكابتن عائشة الهاملي، الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

ويشهد الحدث مشاركة وفود من 192 دولة الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم، حيث تنظم الهيئة حفل الاستقبال على شرف الوفود المشاركة يوم 28 الجاري.

تنسيق دولي

وأفاد سيف محمد السويدي، بأن نشاط الوفد الإماراتي في اجتماعات مونتريال، سيتضمن التنسيق الدولي المتواصل مع الوفود المشاركة، لضمان إعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لدورة جديدة للفئة الثالثة، تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري يوم 3 أكتوبر 2019.

وأكد سيف السويدي، أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز بمقعد بمجلس المنظمة، حيث تحتل الدولة المركز الأول إقليمياً في حجم وحيوية قطاع الطيران المدني، مع وجود بنية تحتية متطورة عبر 8 مطارات حديثة موزعة على إمارات الدولة.