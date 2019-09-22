«أراضي دبي» شريكاً استراتيجياً لـ«سيتي سكيب جلوبال 2019»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن دخولها في شراكة استراتيجية في دورة العام الحالي 2019 من معرض «سيتي سكيب جلوبال»، الذي ينظم تحت شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول».

وخلال هذا الحدث العالمي المرموق الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 25 - 27 الجاري، تستعد الدائرة على أتم وجه لاستقبال زوارها ودعم توجهات الحكومة لإبراز مكانة دبي ووضعها في صدارة الوجهات الاستثمارية الأكثر تميزاً.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع هذا المعرض تهدف إلى دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في توفير الشفافية والترويج الذكي للقطاع العقاري، الذي يعد ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومرآة حقيقية تعكس ازدهار الإمارة في جميع المجالات. وسيوفر لنا الحدث العالمي الفرصة الحقيقة للقاء المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري، والرد على استفساراتهم المتعلقة بأحدث المبادرات والتطبيقات والحلول الذكية والمبتكرة، التي قمنا بتطويرها على مدى عام كامل».

وأشارت تقارير سابقة إلى أن القطاع العقاري لإمارة دبي قد حقق تقدماً فــي مؤشرات التنافسية العالمية، وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أداء متميــزاً في مؤشـر سهولة ممارسة الأعمال، حيث تقدمت 10 مراكز فــي الترتيــب ضمــن 190 دولة حول العالم، ووصلت إلى المركز 11 عالمياً. وتحقق التحسـن فــي ترتيب الدولة، ممثلة بإمارة دبي، أكبر مدينة للأعمال، بفضل التحسن المنجز في عـدد من المحاور، وفي مقدمتها محور تسجيل الملكية الخاص بالقطاع العقاري الذي سجل تقدماً في 3 مراكز، ووصل إلى المركز السابع عالمياً في العام الجاري 2019 مقارنة بالمركز العاشر في العام الذي سبقه.

ونوه سلطان بن مجرن إلى حرص أراضي دبي ودعمها المستمر للمعارض المحلية والعالمية، التي ترى فيها فرصاً سانحة للإعلان عن الامتيازات والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين العالميين، الذين يقصدون دبي.