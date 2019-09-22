الإعلام العالمي: دبي مركز دولي للأعمال

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع شركة بلدينج نيوز البريطاني إن دبي مركز أعمال عالمي بإجمالي ناتج محلي بلغ 108.4 مليارات دولار. وأشار التقرير إلى أن الإمارة وعلى الرغم من أنها نهضت في البداية على عائدات النفط، إلا أنها قامت بتنويع اقتصادها إلى الحد الذي بات يساهم فيه إنتاج النفط بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف إن دبي تستعد حالياً لاستضافة معرض إكسبو 2020، والذي ينتظر أن يجذب 25 مليون زائر. بالتزامن مع ارتفاع الصادرات غير النفطية وزيادة أسعار النفط الخام، فليس من المستغرب أن ترتفع صناعة البناء والتشييد في الإمارات بشكل عام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.64% خلال الفترة 2019-23.

وقال تقرير نشره موقع شركة «بزنس ست أب»، إن اقتصاد دبي نما على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل واسع في المجالات كافة، حيث استفادت المدينة من تنوعها الاقتصادي وعالميتها وموقعها الجغرافي. وبعد أن شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنين، فإن المدينة اليوم لم تعد مجرد وجهة عمل دولية، ولكنها باتت معروفة أيضاً كوجهة عالمية للتسوق والترفيه.