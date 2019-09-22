تقرير: الإمارات مركز استراتيجي لوجستي للشحن

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ساعد استقرار أسعار النفط في أعقاب الاتفاق بين أوبك وروسيا لخفض الإنتاج صناعة الشحن على التعافي إلى حد ما من تأثير الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وفق تقرير نشرته Lexology GTDT Market Intelligence حديثاً، قالت إن قوة صناعة الشحن في الإمارات تكمن في موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي في الشرق الأوسط، في وقت تستمر فيه موانئها الرائدة في تحقيق النمو عاما بعد عام.

وقال التقرير إن دبي لا تزال المركز البحري الرئيس للمنطقة، في ضوء استفادة الإمارات من موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط البحر الأحمر وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.

يعد ميناء جبل علي، الذي تديره موانئ دبي العالمية، أكبر ميناء في الشرق الأوسط وتاسع أكبر ميناء حاويات في العالم. وهناك أكثر من 5500 شركة تعمل في القطاع البحري في دبي، تدعم الاقتصاد بـ76 ألف وظيفة. وفي عام 2018، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 1.9% مقارنة بالعام السابق، وأفيد أن قطاع النقل والتخزين يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%.