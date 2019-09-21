«الإمارات دبي الوطني» يملك حق شراء أسهـم الأقلية في «دينيزبنك»

المصدر: دبي - البيان

بات من حق حائزي أسهم الأقلية في «دينيزبنك» التركي بيع أسهمهم في البنك إلى «بنك الإمارات دبي الوطني» حتى تاريخ 31 أكتوبر المقبل، وبسعر يبلغ 21.2 ليرة تركية للسهم بحد أدنى، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن إفصاح عام صادر من «دينيزبنك».

وأفادت الوكالة بأن الجهات التنظيمية المعنية في تركيا منحت موافقتها على طلب كان «بنك الإمارات دبي الوطني» قد تقدم به إليها لشراء أسهم الأقلية في «دينيزبنك». يُذكَر أن «بنك الإمارات دبي الوطني» قد أتم في تاريخ 31 من يوليو الماضي صفقة استحواذه على حصة أغلبية في أسهم «دينيزبنك» تبلغ 99.85%، بعد شرائها من «سبيربنك» الروسي.