بول غريفيث: التقنيات توفر خدمة أفضل للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

أعرب بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لـ «مطارات دبي»، عن اعتقاده بأن إنشاء المطارات الكبيرة ذات الأحجام الضخمة لم يعد يمثل الحل الناجع لمشكلة الإفراط في السعة، والتي يواجهها عدد كبير من مدن العالم حالياً.

وقال إن التقنيات فائقة الحداثة في قطاع النقل الأرضي كالسيارات ذاتية القيادة، والتي باتت مزودة بأماكن مخصصة للنوم ومتصلة بشبكات نقل عام على مستوى أفضل، يمكنها أن توفر خدمة نقل أفضل للمسافرين من بيوتهم إلى المطارات التي لا تحظى بخدمات جيدة.

ونقل موقع «فلايت غلوبال» المتخصص في شؤون الطيران، عن غريفيث قوله، خلال كلمة أدلى بها على هامش مأدبة أقامها نادي الطيران في لندن: «بات من الممكن انتفاء الحاجة إلى بناء مطارات ذات أحجام كبيرة، خاصةً في الأسواق التي تتميز بسعة كامنة في البنية التحتية للمطارات». وأضاف: «يعاني المسافرون عبر المطارات الكبرى عدة مشاكل عند توجههم إليها ويُقَاس نجاح المطار بمدى سهولة الوصول إليه من المناطق المختلفة التي يخدمها».