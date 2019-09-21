تقرير: الإمارات تفتح آفاقاً جديدة لتأسيس الشركات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته شركة «كوميتبز» أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الأعمال عندما يتعلق الأمر بتأسيس الشركات، حيث ساعدت رؤية الحكومة على تغيير منهج تأسيس الأعمال، وتم إنشاء قطاعات مختلفة ومناطق متخصصة في جميع أنحاء الدولة تركز على صناعات اقتصادية معينة.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من أفضل الصناعات التي تساهم بشكل فعال في رفع مستوى الناتج المحلي للبلاد، والتي حققت أداءً جيداً بشكل استثنائي ولديها مجال كبير في المستقبل.

وكشف التقرير أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في الإمارات احتلت المرتبة العاشرة كأسرع الصناعات نمواً في المنطقة، وقال: للتركيز أكثر على هذه الصناعة، خصصت الدولة مناطق حرة، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومجمع دبي للتكنولوجيا، ومدينة دبي للإعلام، وواحة دبي للسيليكون، المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يساهم بحوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأضاف التقرير أن الإمارات تزخر بالعديد من المشاريع التي تعزز قطاع الإنشاءات والعقارات إلى حد كبير، حيث يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع أعمالهم أو الاستثمار في قطاع البناء اختيار الإمارات قاعدة لأعمالهم المستقبلية. ووفقاً للتقرير، تساهم العقارات بحوالي 7%، بينما تشكل أعمال البناء ما نسبته 6.3% في إجمالي الناتج المحلي للدولة. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن قطاع البناء في الإمارات سيشهد ازدهاراً في عام 2020.

وأوضح التقرير أن ميزانية 2019 خصصت خدمات الرعاية الصحية بمبلغ 1.2 مليار دولار، وتم تمويل أكثر من 540 مليون دولار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وقامت الدولة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير والابتكار والتقدم التكنولوجي لتبرز في سوق الشرق الأوسط.

وتطرق التقرير إلى قطاع السياحة، وقال: تمثل دبي، على وجه الخصوص، وجهة ممتازة، حيث تجذب ملايين الزوار الأجانب. ويُعتبر معرض «إكسبو 2020 دبي» حافزاً لارتقاء بالقطاع إلى مستوى أعلى، حيث يتوقع أن يجذب 25 مليون زائر.