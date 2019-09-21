تعاون «فوكس سوفت نت» و«تاتا كوميونكيشنز» في الحلول السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فوكس سوفت نت»، الشركة المتخصصة في تطوير البرمجيات وتزويد التطبيقات المؤسسية، أمس عن شراكتها مع شركة تاتا كوميونكيشنز، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية، لاستضافة حلولها السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية على منصة IZO السحابية الخاصة.

وتوفر منصة IZO السحابية من تاتا كوميونكيشنز لشركة فوكس سوفت نت تقديم حلولها السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية كحلول عبر البنية السحابية العامة أو كخيار للبنية السحابية الخاصة.

وقال راجيش أواستي، نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستضافة المدارة والخدمات السحابية لدى تاتا كوميونكيشنز: «نحن فخورون بالشراكة مع فوكس سوفت نت، والتي تنقل حلولها فوكس 9 إلى منصتنا السحابية الخاصة IZO بعد نجاح إثبات مفهومها عبر منصة تاتا السحابية. وخلال أشهر العمل الستة التي تلت انطلاقها، ساعدت تاتا كوميونكيشنز شركة فوكس سوفت نت على استقطاب أكثر من 40 عميلاً جديداً».