«سيتي سكيب دبي 2019» يستشرف مستقبل القطاع العقاري في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الاستعدادات في دبي لإقامة معرض سيتي سكيب العالمي خلال الفترة 25 ـ 27 الجاري، حيث يستشرف العارضون من الإمارات والمنطقة فرص الأعمال ومستقبل القطاع العقاري إقليمياً.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال «سيتي سكيب إنتليجنس» في اليوم الأول للمعرض بهدف تعزيز أواصر التعاون وتحفيز استكشاف فرص الاستثمار محلياً وعالمياً يلي ذلك «حوارات سيتي سكيب» على مدى اليومين التاليين للمعرض، وستكون الحوارات متاحة لجميع الزوار وستغطي مجموعةً من المواضيع في مختلف فئات الأصول العقارية.

وأكدت جهات مشاركة في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب العالمي 2019» المنصة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، على أهمية إنشاء بيئة تطوير عقاري متكاملة تواكب تطلعات المجتمعات الحضرية للمستقبل، وتستفيد من فرص الاستثمار العقاري المجزية والناتجة عن بيئة الأعمال المتنامية باستمرار لمدينة دبي.

وتنسجم رؤى وتوقعات الجهات المشاركة في المعرض مع أجندة المؤتمر المُقرر عقده الثلاثاء المقبل في فندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» في اليوم الذي يسبق انطلاق معرض«سيتي سكيب العالمي 2019»، تحت شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول».