«أفيفا» تطلق أول حلولها البرمجية للهندسة والإنشاءات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أفيفا» المتخصصة عالمياً في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، عن إطلاق البرمجيات الهندسية المتكاملة والمصممة لمساعدة العملاء على تغيير أسلوب هندسة وتنفيذ المشاريع الرأسمالية ودمجها ضمن أنشطة العمليات والصيانة.

وتتضمن المجموعة المتكاملة ثلاثة حلول من البرمجيات- حيث تعمل حلول «أفيفا» الهندسية الموحدة على دمج تصميم العمليات مع أنشطة الهندسة الأولية والتصميم المفصل بالأبعاد الثلاثية. أما حلول «أفيفا» لتنفيذ المشاريع فتعمل على ربط وتبسيط عمليات الشراء والإنشاءات في المشاريع الرأسمالية.

وقال كريغ هايمان، الرئيس التنفيذي لدى «أفيفا»: «يأتي إطلاق هذه الحلول البرمجية الجديدة استكمالاً للمستجدات الأخيرة التي أعلنت أن «أفيفا» أصبحت أول شركة في قطاع البرمجيات الهندسية والصناعية تعالج جوانب التحول الرقمي كافة بشكل شمولي».

من جانبه قال أميش سابهاروال، النائب الأول للرئيس للأعمال الهندسية لدى «أفيفا»: «ستسهم تحسينات مجموعة الحلول الهندسية في تعزيز مرونة عملائنا».