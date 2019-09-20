«مُدن» ترسي مناقصة مشروع «السوق المجتمعي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «مُدن» عن إنجاز مشروع السوبر ماركت إلى جانب إرساء مناقصة مشروع السوق المجتمعي في شمال مدينة الرياض بأبوظبي (جنوب الشامخة سابقاً).

وأوكلت «مدن» إلى سلسلة متاجر «لولو هايبر ماركت» عقد تشغيل السوبر ماركت وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى التعاون مع العلامات التجارية الرائدة في مجال مبيعات التجزئة، لتلبية احتياجات سكان شمال مدينة الرياض.

وقال المهندس محمد الحوسني مدير مشاريع في «مُدن» إن المشروعات تسير وفقاً للجدول الزمني المعتمد، حيث إن الشركة تبذل قصارى جهدها لتطوير البنية التحتية. وأكد الحوسني أن السوبر ماركت تم بناؤه في الحوض رقم 25، على مساحة تصل إلى 350 متراً مربعاً، ضمن أراضي شمال مدينة الرياض.