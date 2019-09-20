منطقة «راكز» الأكاديمية في رأس الخيمة توفر خدمات متطورة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن انضمام المدرسة البنغلاديشية الإنجليزية الخاصة إلى مجموعة معاهدها التعليمية في منطقة «راكز» الأكاديمية.

وأقامت «راكز» حفل توقيع في مقرها الرئيسي بمناسبة تأسيس المبنى الدراسي الجديد، بحضور محمد عمران سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، ومحمد إقبال حسين خان قنصل عام جمهورية بنغلاديش، ورامي جلاد المدير التنفيذي للمجموعة، بحضور فريق منطقة «راكز» الأكاديمية ووفد رفيع المستوى من جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأعرب محمد عمران عن أمله بأن يثمر التعاون المشترك بين «راكز» والمدرسة البنغلاديشية الإنجليزية الخاصة في توطيد أواصر علاقات الصداقة بين الهيئة والمدرسة ليكون انعكاساً لعمق العلاقات الثنائية المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

من جانبه رحب جلاد بالمدرسة البنغلاديشية الإنجليزية الخاصة لمجموعة «راكــز» والأعداد المتزايدة من المعاهد التعليميــــة الدولية رفيعة المسـتوى التي تحتضنهـــا منطقة «راكز» الأكاديمية.