«والدورف أستوريا» في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أكدت علامة والدورف أستوريا حضورها في دبي بافتتاح فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، مقدمة للضيوف تجربة فريدة منذ لحظة الوصول إلى الطابق 18، إضافة إلى تجربة طعام ومرافق استجمام في الأعالي، ويشكل الفندق إضافة مهمة إلى منطقة مركز دبي المالي العالمي في منطقة الريفييرا الفرنسية بتراسه ومسبحه الأنيقين الواقعين على السطح، المُستوحى من مدينة نيويورك من خلال مطعم «بول آند بير» الشهير، فضلاً عن تصاميمه الكلاسيكية.

يشغل فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي الطوابق من 18 إلى 55 في برج ضمان، وهو مجمع يضم أبراجاً سكنية ومكاتب عمل.

وقال، رودي جاجرسباخر، رئيس مجموعة هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يسعدنا توسيع وجودنا في المنطقة من الفنادق الفاخرة من خلال افتتاح والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي الذي يقع في هذا المركز الاقتصادي المهم في المنطقة».