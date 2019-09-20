6.3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 960 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 96 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و864 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.7 مليارات درهم منها 97 رهن أراض بقيمة 4 مليارات و200 مليون درهم و210 رهونات فلل وشقق بقيمة 499 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.5 مليار درهم.