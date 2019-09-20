إطلاق بطاقات «روباي» لدعم المغتربين الهنود في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند» خلال مؤتمر إعلامي عقد في دبي أمس، أهمية دولة الإمارات العربية كأحد أبرز أسواق النمو الاستراتيجية في العالم، ووفقاً للبيانات التي جمعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تلقت الهند ما مجموعه 13,6 مليار درهم نقداً تم إرسالها عبر المصارف ومكاتب الصرافة خلال الربع الأول من عام 2018.

كما تستضيف دولة الإمارات أحد أضخم تجمعات المغتربين الهنود في العالم، حيث يتجاوز عددهم 3,3 ملايين شخص، وتعتبر بطاقات «روباي» و«واجهة السداد الموحدة»، وهما من أبرز المنتجات التي أطلقتها المؤسسة، من أهم دعائم منظومة الدفع الهندية، ويتم إصدار بطاقة «روباي» المصرفية حالياً من قبل أكثر من 1100 مصرف حول العالم ولديها قاعدة عملاء تتجاوز 600 مليون.

وقال برافينا راي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند»: ««واجهة السداد الموحدة» هي نظام يدعم عدة حسابات مصرفية عبر تطبيق واحد على الهاتف المحمول (لأي مصرف شريك) يجمع عدّة ميزات، ويوفر تحكماً سلساً بالتمويلات والمدفوعات التجارية تحت مظلة واحدة».

وأطلقت «روباي» عرضاً مجزياً لجميع حاملي بطاقاتها حول العالم، يتمثل باسترداد 40% حتى 4000 روبية هندية نقداً من قيمة مشترياتهم في المتاجر. ويسري العرض لغاية 31 مارس 2020.