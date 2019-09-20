معهد الدراسات المصرفية يستضيف «شبكة الوظائف» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

قدّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الدعم لبنك الإمارات دبي الوطني من خلال استضافة مبادرة «شبكة الوظائف» الخاصة بأصحاب الهمم في فرع المعهد بدبي.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 12 مؤسسة و44 باحثاً عن عمل. وقد حرص ممثلو المؤسسات المشاركة على مساعدة الباحثين عن عمل لفهم توصيفات الوظائف المتوفرة وتزويدهم بخلفية وافية عن الشركات ومجموعة المهارات المطلوبة لتلك الوظائف.

وذكر جمال الجسمي مدير عام المعهد، أن المبادرة تساعد أصحاب الهمم على استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة في العديد من القطاعات، كما أن المشاركة القوية من مختلف المؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص تعد شاهداً حياً على التزام المؤسسات بهذه القضية.

وبدوره أكد حسام السيد المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أهمية الدعم المتميز من المعهد لتعزيز جهود المجموعة في إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة للانخراط في القوى العاملة عبر شبكة الوظائف.