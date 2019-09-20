«دبي التجاري» يطلق بطاقة «فيزا سوبر سيفر للاسترداد النقدي» الإسلامية

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك دبي التجاري بطاقته الائتمانية الإسلامية الجديدة «فيزا سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»، والتي تعد بصيغتها التقليدية أفضل بطاقة استرداد نقدي في الإمارات، حيث إنها تكافئ حامليها باسترداد نقدي مذهل بمعدل 10% على جميع النفقات المتعلقة بفواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبر ماركت والمواصلات.

نجاح

وقد أقيم حفل إطلاق البطاقة الجديدة في المقر الرئيسي للبنك، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وفهد المهيري، المدير العام للأعمال المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري، وشهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

وقال فهد المهيري: «يأتي إطلاق البطاقة الائتمانية الإسلامية فيزا سوبر سيفر نتيجة النجاح الذي حققته بطاقة سوبر سيفر الائتمانية التقليدية، ولتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا، واكتشفنا أن عملاءنا يفضلون مكافأتهم على نفقاتهم اليومية والرئيسية».