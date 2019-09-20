الإمارات الأولى عربياً على مؤشر التقدم الاجتماعي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدّمت الإمارات على مؤشر التقدم الاجتماعي لتحتل الصدارة عربياً والمرتبة 61 عالمياً لعام 2019 بتحقيقها 69.84 نقطة ضمن المؤشر الذي تصدره مؤسسة «سوشيال بروجرس إمبيراتيف» الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، ويُعنى بقياس العناصر التي تعكس مستوى التطور الاجتماعي الذي تتمتع به الدول ورفاهية سكانها، والذي يأخذ في الاعتبار 51 مؤشراً بما في ذلك التغذية، والمأوى والسلامة والتعليم والصحة والحقوق الشخصية والشمولية.

وتفوّقت الدولة في المؤشر على دول عدة، من بينها روسيا 62 ومولدوفا 70 وتايلاند 72 وجنوب أفريقيا 73 وأوكرانيا 80.

وسجّلت الإمارات نقاطاً متقدمة في العناصر الخاصة بالمؤشر، حيث احتلت المرتبة 5 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 66.616 دولاراً. وحققت 97.77 نقطة لتأتي في المرتبة 17 في مؤشر المأوى الفرعي ورصيد 100 نقطة في عنصر الحصول على الكهرباء لتحل في المرتبة الأولى عالمياً والمرتبة 15 في جودة إمدادات الطاقة الكهربائية، وفيما يتعلق بمؤشر الأمن الشخصي الفرعي، احتلت الدولة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث انخفاض معدل الجريمة، والمرتبة 23 في مؤشر انخفاض نسب الجرائم العقارية.

واحتلت الدولة المرتبة 37 في مؤشر الوصول إلى المعلومات والاتصالات الفرعي برصيد 84.21 نقطة، والصدارة عالمياً في اشتراك الهاتف المحمول، والمرتبة 8 بمكون مستخدمي الإنترنت، والمرتبة الأولى بعنصر الوصول إلى الحوكمة عبر الإنترنت.

وجاءت في المراتب الخمس الأولى من المؤشر كل من النرويج والدنمارك وسويسرا وفنلندا والسويد، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 26.

ومن الدول العربية حلت الأردن في المرتبة 63 وعمان 66 والجزائر 79 ولبنان 87 والسعودية 90 ومصر 97 والسودان141.