12 شركة تنافس على توسعة مطار الشارقة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

من المتوقع ترسيّة عقد مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي قريباً، وفقاً لما أفاد به مصدر مطلع على المشروع لـ«ميد».

ونقلت «المجلة الاقتصادية» عن المصدر قوله أمس: إن هيئة مطار الشارقة، صاحبة المشروع تلقت العطاءات الخاصة بالعقد في يونيو، ويغطي العقد نقل المرافق، والبنية الأساسية للمبنى، وهيكل البنية الفوقية، وغير ذلك من الأشغال الملحقة.

وعلمت «ميد» أن الدعوة وجهت إلى 12 شركة لتقديم عطاءاتها لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء، بتمويل اختياري. ومع ذلك، لم يقدم عدد من المقاولين المؤهلين مقترحاتهم. وتقدر ميزانية توسعة المطار بنحو 400 مليون دولار، وتشمل العديد من المرافق بالإضافة إلى توسيع مبنى محطة الركاب، وتوسعة الطرق من وإلى المطار.