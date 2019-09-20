«موانئ دبي العالمية» توزّع 364 مليوناً على حملة السندات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توزيع أرباح دورية بقيمة 364 مليون درهم على حاملي السندات والصكوك.

وذكرت الشركة في بيانات منفصلة لبورصة ناسداك دبي أمس، أنها ستقوم بتوزيع أرباح بقيمة 36.56 مليون دولار (134.36 مليون درهم) عن سندات بـ 1.3 مليار دولار بفائدة 5.625% ومستحقة في 2048، على أن يتم التوزيع على حاملي السندات في 25 الجاري.

كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح دورية بقيمة 17.812 مليون يورو (72.35 مليون درهم) عن سنداتها التي تبلغ فائدتها 2.375% بقيمة 750 مليون يورو، وأجل استحقاقها في 2026 اعتباراً من 25 الجاري.

وقررت «موانئ دبي العالمية» توزيع أرباح دورية بقيمة 14.875 مليون جنيه إسترليني (68.23 مليون درهم) عن سنداتها بقيمة 350 مليون جنيه، وأجل استحقاقها في 2030 اعتباراً من 25 الجاري، فيما وزعت «موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة» التابعة للمجموعة أرباحاً دورية بقيمة 24.24 مليون دولار (89 مليون درهم) عن صكوك بقيمة مليار دولار تبلغ فائدتها 4.848%، وأجل استحقاقها هو عام 2028، على أن يتم التوزيع 26 الجاري.

وعلى صعيد آخر قالت الشركة في بيان منفصل إنها أغلقت صفقة شراء شركة توباز للطاقة والبحرية المحدودة، والتي أعلنت عنها في يوليو الماضي بقيمة بلغت ملياراً و79 مليون دولار.