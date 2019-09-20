نوفوتيل بر دبي يطلق باقة عروض الخريف

المصدر: دبي - البيان

كشف «نوفوتيل بر دبي»، الفندق التابع لعلامة أكور من فئة الأربع نجوم، عن طرح قائمة عروضٍ خاصة بفصل الخريف، تتيح للزوار الاستمتاع بنمط حياة صحي، والتلذذ بأشهى النكهات، مع مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب المحضرة بعناية فائقة، والتي تستند إلى مفهوم الصحة والعافية.

ويمكن للزوار التوجه إلى «جورميه بار»، أو «هانج آوت كافيه» أو «هانج آوت باي ذا بول»، والاستفادة من الخصومات، والعروض الخاصة على المأكولات والمشروبات طوال فصل الخريف.

ويتيح الفندق لضيوفه الاستمتاع بتجربة استثنائية نابضة بالحياة، ترتكز في جوهرها على الصحة والعافية. وينفرد «جورميه بار» بتقديم أشهى الأطباق، ضمن أجواء هادئة ومريحة، حيث يحرص فريق العمل الخبير على تعزيز البرامج الصحية للضيوف، مع تجربة ضيافة صحية لا تضاهى.