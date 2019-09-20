«كوفي بلانيت» في دبي تحصل على 6 شهادات دولية

المصدر: دبي ـ البيان

حصل 6 أعضاء من «كوفي بلانيت» المنشأة الإماراتية بجبل علي، على شهادة كيو غريدر الأمريكية (SCAA). وقال روب جونز، المدير العام لشركة كوفي بلانيت: «يوجد 15 شخصاً محترفاً حائزاً على شهادة كيو غريدر في الشرق الأوسط، وبذلك يشكل فريقنا 40% منهم، الأمر الذي يعكس التزامنا التام بالجودة.

نحن فخورون بأعضاء فريقنا وتفانيهم في التقيد بأعلى معايير الجودة». تضم عملية الحصول على شهادة كيو غريدر 22 اختباراً، على المتقدم أن يجتازها، ويخضع كل 3 سنوات لتجديد الشهادة من أجل ضمان تحديث المعايرة، وتتحدث كليا جونكويرا من البرازيل، عن حياتها اليومية كونها حائزة على شهادة كيو غريدر والخبيرة لدى شركة كوفي بلانيت، فتقول: «كلّ يوم مختلف عن الآخر. فنحن نستخدم تراخيصنا لاختبار جودة عيّنات لنقدم الأفضل».