«بيت شوب» يتوسّع في الإمارات بإطلاق الفرع الرابع بدبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت سلسلة متاجر «بيت شوب» عن توسيع استثماراتها في الإمارات، وذلك عبر إطلاق فرعها الرابع في منطقة الوصل بدبي، الذي يقدم كل الخدمات والمستلزمات المتعلقة بالحيوانات الأليفة.

يمتلك المتجر حالياً مجموعة متنوعة من أكثر من 9000 منتج ولديه عدد من الاتفاقيات الحصرية مع العلامات التجارية العالمية لجلب أكثر منتجات الحيوانات الأليفة شهرة في العالم إلى الإمارات.

وقال آندي غولد، رئيس التسويق في بيت شوب: «أنا متحمس للغاية لاستمرار نمو متجر بيت شوب داخل دولة الإمارات، فمنـذ تأسيس العلامة في عام 2011، واصلنا تزويد عملائنا بأكبر مجموعة من المنتجات عالية الجودة، ومع افتتاح متجرنا الأخير، نهدف إلى توسيع نطاق خدمتنا لتشمل مجمّع الوصل والمناطق القريبة».