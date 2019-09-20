مشاركة إماراتية في معرض «كيه» الدولي للبلاستيك بألمانيا الشهر المقبل

المصدر: دبي- البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بعدد كبير من الشركات في معرض «كيه» الدولي، الذي يعتبر أكبر معرض للبلاستيك في العالم، والذي سيقام في مدينة «ديسيلدورف» الألمانية خلال الفترة من 16- 23 أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في دولة الإمارات بنسبة تتراوح ما بين 5 و6 % خلال السنوات المقبلة.

وستضم مشاركة الإمارات خمس شركات رائدة هي «إنتربلاستيك» و«جولدن كي ميدل إيست»، و«جلف أدفانسد بوليمرز»، و«باكليت PAKLITE» و«باور أديدفيس الإماراتية»، وأكثر من 10 شركات سعودية حيث سيجمع المعرض 2200 شركة عالمية رائدة من 165 دولة على مستوى العالم، ويقام على مساحة 178000 متر مربع، وذلك لعرض منتجاتهم وعملياتهم وحلولهم العملية.

وقالت «بترا كالمان»، مدير وحدة البلاستيك والمطاط في شركة «ميسي دوسولدورف»، إن المعرض سيسلط الضوء على قضايا الطاقة والموارد وكفاءة المواد والفرص الاستثمارية في القطاعات المتخصصة، حيث ستتاح الفرصة للعارضين من دولة الإمارات والسعودية فرصة للتواصل مع زملائهم العارضين وكذلك الزوار من جميع قارات العالم.