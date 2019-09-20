الأحواض الجافة تحصل على تفويض «الإمارات للاعتماد» لفحص معدات الرفع والتروس

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة الأحواض الجافة العالمية المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، على تفويض من مركز الإمارات العالمي للاعتماد لإجراء عمليات الفحص لاعتماد معدات الرفع والتروس.

أصبحت الأحواض الجافة العالمية الآن وبشكل رسمي جهة معتمدة لإجراء الاختبارات والمعايرة والتفتيش، بعد اجتيازها معايير تقييم الاعتماد آيزو 17020 والمتطلبات التنظيمية لبلدية دبي. الجدير بالذكر أن فريق التفتيش وإصدار الشهادات هو تابع لقسم إدارة الجودة في الأحواض الجافة العالمية، وسوف يعمل الفريق كونه كياناً مستقلاً لضمان استكمال عمليات التفتيش بشكل محايد وبنزاهة تامة.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «نحن إحدى الشركات القلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل هذا النوع من الشهادات.

قمنا بإنشاء قسم جديد لعمليات التفتيش، بهدف تبسيط عملياتنا وتحسين عمليات رفع الأصول. تضم مُنشأتنا ما هو أكثر من 18000 من أدوات الرفع والمعدّات الأخرى، وستعزز هذه الشهادة كلاً من ضمان الجودة والسلامة لمعدات المُنشآت».