محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: د. أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائباً للرئيس، وعبد المنعم سالم بن سويدان السويدي، وسعيــد محمـد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحه، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبدالـرزاق كاظم، ود. حسـن محمد عـرب درويــش، وعبـدالعزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كيـنيـت لوفـيـت، وروبن جوي إبـراهام. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي هو هيئة مستقلة دائمة تهدف إلى توفير خدمات التحكيم والتوفيق، وتسوية النزاعات التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً