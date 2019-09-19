دعوة مصر للمشاركة بمعرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبلت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية، بمكتبها في القاهرة، محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، على رأس وفد، ضم سعيد محمد الصياح النائب الأول لرئيس الغرفة، ودعا الوفد الدكتورة نيفين جامع لحضور «معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019».

والذي سيعقد في دولة الإمارات بإمارة رأس الخيمة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019، بتنظيم غرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.