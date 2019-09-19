«إمباور» تخدم «العنوان ريزدنسز جميرا» بـ6500 طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن بدء التوصيل التجريبي لخدمة تبريد المــناطق لفـــندق «العنوان ريزدنسز جمــيرا منتجع وسبا»، الواقع بممشى جميرا في مرسى دبي. ومع اكتمال المشروع الكلي سيتم تزويد المشروع بـ 6500 طن تبريد.

وأفادت «إمباور»، بأنه تم ربط نظام تبريد المناطق في «العنوان ريزدنسز جميرا منتجع وسبا»، بمحطتها الدائمة في جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك بنهاية أغسطس الماضي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن مشروع «العنوان ريزدنسز جميرا منتجع وسبا»، من أهم المشروعات العقارية الرائدة في دبي، ويسعدنا الشراكة في تطويره وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تقدم وفورات في التكلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع استخدام وسائل التبريد التقليدية».

وأشارت الشركة إلى أن قطاع الفنادق من أكثر القطاعات التي تعتمد على استخدام أنظـــمة تبـــريد المناطق لتحــقيقها وفورات كبيرة في الـــكلفة الإنشائية واستهلاك الطاقة، وعملية التشغيل والصيانة.