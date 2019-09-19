«فلاي دبي» تنقل 560 ألف مسافر من وإلى كازاخستان في 5 سنوات

المصدر: الماتي - البيان

احتفلت فلاي دبي بالذكرى الخامسة لانطلاق عملياتها في كازاخستان والتي بدأت بإطلاق رحلتها الافتتاحية بين مطار دبي الدولي ومطار الماتي الدولي في 16 سبتمبر 2014.

ونقلت فلاي دبي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 560 ألف مسافر بين الإمارات وكازاخستان.

وبعد نجاح رحلاتها في الماتي عززت فلاي دبي خدماتها إلى كازاخستان برحلات مباشرة إلى مدينة نور سلطان في 26 أكتوبر من العام 2015 والتي كانت الوجهة الثانية للناقلة في هذا السوق الحيوي.

ومع تنامي الطلب على السفر رفعت فلاي دبي رحلاتها من 4 رحلات أسبوعياً لتصبح رحلة يومية بين دبي والماتي. كما تشغل الناقلة 5 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نور سلطان. واعتباراً من 27 أكتوبر 2019 ستنتقل رحلات كلتا الوجهتين إلى مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي على أن تبقى الرحلات قبل هذا التاريخ .

كما هي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. ويأتي انتقال رحلات هاتين الوجهتين إلى المبنى رقم 3 ضمن عدد آخر من وجهات الناقلة التي ستعمل من مبنى رقم 3 لتوفير انسيابية مرنة وسهولة في رحلات الربط بين طيران الإمارات وفلاي دبي.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: في الذكرى الخامسة لعملياتنا إلى الماتي، نحن مسرورون بأن أكثر من 340 ألف مسافر اختار فلاي دبي للسفر على هذا الخط مستمتعين بخدمات درجتي رجال الأعمال والسياحية.

وأضاف أن إطلاق فلاي دبي جاء لفتح أسواق جديدة وتسهيل رحلة السفر للناس. نحن مسرورون برؤية عملياتنا في كازاخستان تحقق هذا النمو وتعطي المسافرين من الماتي ونور سلطان خيارات أوسع للسفر عبر دبي.