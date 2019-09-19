«دبي كالتيفت» تستثمر في «واحد للاستثمار» للحلول المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي كالتيفت للاستثمار المحدودة، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن استثمارها بملايين الدولارات في شركة «واحد للاستثمار» (Wahed) المنصة الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

والتي تمكن المدخرين من جميع فئات الدخل من الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات الإسلامية المسؤولة أخلاقياً على المستوى العالمي.

وقال عارف العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي كالتيفت: «يشهد الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفاعاً مستمراً، ومن الضروري تبني ثقافة الابتكار في هذا المجال. يؤدي التعاون مع الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا المالية مثل واحد للاستثمار، الرائدة في مجال الابتكار عبر قطاع التكنولوجيا المالية، إلى توفير أفضل المنتجات في فئتها، والمشــجعة على الإدماج المالي».