«كلداري الهندسية» تستثمر 100 مليون درهم في «دبي الصناعي»

المصدر: دبي - البيان

تستعد كلداري للأعمال الهندسية، لرفع طاقتها الإنتاجية والخدمية، وذلك بإنشاء مصنع جديد في مجمع دبي الصناعي باستثمار قيمته حوالي 100 مليون درهم.

وقد صمم المصنع الجديد عالي التقنية، الذي سيزيد طاقة الشركة بمقدار ثلاثة أضعاف طاقة منشآتها الحالية في منطقة القوز، تصميماً يلبي حجم الطلب المتنامي من المشاريع الإنشائية إقليمياً وعالمياً.

وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس للمنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 600 ألف قدم مربع بحضور سهيل عبد اللطيف كلداري، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية؛ ومحمد عبد اللطيف كلداري، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية؛ ومحمد يحيى كازي ميران، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.