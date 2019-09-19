«إمداد» تبحث توجهات قطاع إدارة المرافق في «إف إم إكسبو 2019»

المصدر: دبي - البيان

تشارك «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، كشريك محتوى استراتيجي في نسخة العام 2019 من معرض «إف إم إكسبو» لإدارة المرافق، الحدث الأهم في القطاع لمنطقة الشرق الأوسط.

وخلال مشاركتها في المعرض الذي يُقام حالياَ في مركز دبي التجاري العالمي، ستعقد «إمداد» على مدى 3 أيام النسخة الثالثة من «سلسلة ورش عمل إمداد»، والتي تستضيف مجموعة متميزة من المتحدثين، فضلاً عن صنّاع قرار وقادة أعمال ومديرين تنفيذيين وعاملين في هذا المجال وعدد من الطلاب.

وستتطرق ورش العمل إلى التوجهات الجديدة في قطاع إدارة المرافق، بالإضافة إلى الفرص والتحديات الموجودة في القطاع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسلط الضوء بشكل مُفصل على مساهمة البيانات والابتكار ومخاطر السلامة في رسم ملامح مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «تعمل الابتكارات التقنية الجديدة والاحتياجات المتطورة للعملاء على تحفيز قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في دولة الإمارات، وبالتالي أصبح من الضروري بالنسبة لقادة القطاع وصناع القرار فيه أن يجتمعوا لمناقشة آخر التطورات في هذا المجال».

وكانت «إمداد» قد سجلت خلال العام 2018 نمواً في الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بالعام 2017، ويؤكد ذلك توسعها المستمر في قطاع إدارة المرافق في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أدت جهود المجموعة المستمرة في العام الماضي لتحسين الأداء التشغيلي إلى رفع نسبة رضا العملاء إلى 94%، وبلغت نسبة تجديد العقود 86%، في حين حققت المجموعة أكثر من 95% في متوسط مؤشر الأداء الرئيس للعملاء.