«غرفة الفجيرة» توظف التطبيقات الذكية لتطوير أداء المشاريع

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال دورة تدريبية، بعنوان «أهمية توظيف التطبيقات الذكية لتطوير أداء المشاريع».

وذلك في إمارة الفجيرة بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس المجلس وسلطان جميع الهنداسي المدير العام للغرفة، وعدد كبير من المهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وهدفت الدورة، التي قدمها الدكتور تامر عليوة، المستشار في ريادة الأعمال، إلى تعريف المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة بأهمية التطبيقات الذكية لنمو وإنجاح المشاريع، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأساسيات استخدام تطبيقات المحمول الذكي الخاص لضمان انتشار منتج المشروع لأكبر شريحة ممكنه من العملاء بأقل تكلفة.