الأمم المتحدة تمنح مبادرة «بيرل» صفة مركز استشاري

المصدر: أبوظبي- البيان

منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة، مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، صفة «مركز استشاري» خاص، لتصبح بذلك أول مؤسسة خاصة غير ربحية مقرها دولة الإمارات تُمنح هذه الصفة المرموقة.

وتمكن هذه الصفة مبادرة «بيرل» من تسمية وتعيين ممثلين مفوضين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا، وستكون مفوضة أيضاً بحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل هيئات الأمم المتحدة المفتوحة للمنظمات غير الربحية، مثل الجمعية العامة والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ما يمكن مبادرة «بيرل» من تعزيز أنشطتها في مجال الحوكمة المؤسسية لدى صناع القرار على أعلى المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن مبادرة «بيرل» من تقديم عروض كتابية وشفوية إلى المجلس وسيقوم الأمين العام بتعميمها على أعضاء المجلس. وجاء قرار منح المبادرة هذه الصفة بعد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد بتاريخ 6 يونيو 2019 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، إذ يمثل المجلس إحدى اللجان الرئيسية الستة للأمم المتحدة ويضم مجلساً يتكون من 54 دولة عضو.

ويعد المجلس المنبر الرئيسي للأمم المتحدة لتشجيع النقاش البنّاء والأفكار المبتكرة حول التنمية المستدامة، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بتنسيق ومراجعة السياسات والحوار بشأن السياسات والتوصيات الخاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقال بدر جعفر، مؤسس مبادرة «بيرل»: «يُعدّ الحصول على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة شهادة نعتز بها ودليلاً على مساهمات وإنجازات مبادرة "بيرل" في إرساء ونشر ثقافة مؤسسية قائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج».