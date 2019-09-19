اختبر تقنيات الجيل الخامس على حافلة «اتصالات» المتجولة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «اتصالات» بالتعاون مع إريكسون «حافلة الجيل الخامس» لاستعراض القدرات التي توفرها تقنية الجيل الخامس من خلال الاستخدام المبتكر لتعزيز التحول الرقمي لكافة القطاعات وتقديم تجارب استثنائية واستخدامات متنوعة للاستفادة من الجيل الخامس للعملاء في الإمارات.

وستجوب الحافلة عدداً من الجهات والشركات في الدولة، وستستفيد المؤسسات المختلفة من فرصة الاطلاع على نماذج استخدامات فعلية لتقنية إنترنت الأشياء المتعددة التي يتم تمكينها بواسطة تقنية الجيل الخامس في المجالات المتنوعة مثل النقل والطاقة والسلامة العامة والترفيه.

كما تمثل فرصة هائلة للقطاعات الصناعية التي تبحث عن نماذج جديدة لتمكين الابتكار، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل الروبوتات التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية.

وتوفر الحافلة منصة للزوار لتجربة ابتكارات واستخدامات حية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بشكل مباشر، والتعرف على أحدث الاتجاهات التي تشكل قطاع التكنولوجيا حالياً وفي المستقبل.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: «مع تبني الشركة لشعارها المتمثّل في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، فإننا نعمل عن كثب مع شركائنا لتوظيف إمكانات مزايا الجيل الخامس للارتقاء بالقطاعات كافة، وذلك للدور المحوري لهذه التقنية الثورية في تلبية الطلب المتزايد على البيانات وتخفيض النفقات».

وأضاف: «تهدف الحافلة إلى زيادة الوعي بتقنيات الجيل الجديد بما يتماشى مع جهودنا المستمرة لدعم الأجندة الرقمية للدولة». ومن جهته قال فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «اتصالات» الحثيثة في نشر شبكة الجيل الخامس في الإمارات، والتي تتميز بالسرعات العالية، مع زمن استجابة أسرع».