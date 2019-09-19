«اتصالات» تستحوذ على «هلب إي جي» للأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، الاستحواذ على 100 % من أعمال «هلب إي جي»، في كل من الإمارات والسعودية، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة يخضع لتحقيق عدد من الشروط.

وأضافت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن «هلب إي جي» من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للمجموعة، حيث سيعزز وينوع الحافظة الرقمية، كما سيسرع من نمو الأنشطة الحالية للأمن السيبراني لاتصالات، ويعزز قدرتها على التوسع في أنحاء المنطقة.