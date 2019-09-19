«مبادلة» تناقش مستجدات استثمارتها

المصدر: أبوظبي ـ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل المتعلق باستثمارات ومشاريع الشركة، كما اطلعت على آخر المستجدات في تطبيق استراتيجيتها، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الشركة ومحمود إبراهيم المحمود.