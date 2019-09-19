علامة الإمارات التجارية تتصدر عربياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 29 عالمياً في علامات الدول التجارية 2019-2020، وذلك من بين 180 دولة حول العالم، بحسب تصنيف جديد نشرته شركة الاستشارات «بلوم كونسلتنغ»، ومقرها العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تعد شريك بيانات رسمياً للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتفوقت علامة الإمارات في المؤشر على دول آسيوية شتى من بينها اليابان (9) وفيتنام (11) وتايوان (18) وأذربيجان (31).ومنحت الشركة استراتيجية علامة الإمارات التجارية، تصنيف «A» وهو ثالث أقوى تصنيف عالمي بعد «AAA»، و«AA»، بينما استند التصنيف إلى حلول حسابية مشتقة من بعض المتغيرات لقياس الانطباعات عن العلامات السياحية للدول. وأخذت في اعتبارها خمسة عوامل هي جذب الاستثمار، وجذب السياحة وجذب المواهب وتعزيز الحضور وتعزيز الصادرات.

وعالمياً تصدرت علامة الولايات المتحدة المؤشر، تلتها المملكة المتحدة، ثم الصين فالهند ثم البرازيل.