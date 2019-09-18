برجا خليفة والعرب ضمن أجمل الأبراج في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

من نواح كثيرة، كان السباق نحو الفضاء، والحاجة إلى التطاول في البنيان، قديم قدم الزمن. ومع ذلك، فقد شهدنا خلال القرن الماضي قفزة كبيرة في الارتفاع الكلي لأطول ناطحات السحاب وهي عبارة عن (مبنى يتجاوز 330 قدمًا). يبحث المصممون باستمرار لإعادة اختراع ناطحة سحاب حديثة بتصاميم أعلى وأكثر حداثة.

من حركة آرت ديكو في بداية القرن العشرين إلى نمط أكثر حداثة ومستقبلية، يجسد كل مبنى تطور العمارة الحضرية. في نهاية المطاف، يروي أفق أي مدينة قصة متميزة من الابتكار والطموح، ومن بين 27 من هذه الهياكل المذهلة اختار موقع" architectural digest برجي خليفة والعرب ضمن أجمل ناطحات السحاب في العالم.

يًعد برج خليفة الذي يقف شامخا على ارتفاع 2722 قدمًا، أطول مبنى في العالم حاليًا. وتصميمه الذي تولاه المهندسون المعماريون Skidmore، Owings & Merrill ، مستوحى من الهندسة المعمارية الإسلامية.

أما برج العرب الفندق الفاخر المصمم على شكل شراع والواقع على جزيرة اصطناعية صغيرة، فهو أشبه بمارد قادم من البحر ليحط في ميناء على شاطئ الجميرا. وهذا الهيكل من تصميم المهندس المعماري البريطاني المولد توم رايت.