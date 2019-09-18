«دبي التجاري العالمي» يستضيف 14 فعالية جديدة

المصدر: دبي - البيان

يشهد مركز دبي التجاري العالمي استضافة 14 معرضاً ومؤتمراً إقليمياً وعالمياً جديداً في موسم الفعاليات الجديد الذي انطلق باستضافة معرض الشرق الأوسط لمعدات المناولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ويشهد المركز حتى نهاية العام الجاري تنظيم واستضافة نحو 54 فعالية متنوعة تعكس الدور الحيوي المهم الذي يضطلع به مركز دبي التجاري العالمي، أبرزها معرض جيتكس شوبر وأسبوع جيتكس ومعرض سيتي سكيب العالمي، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الفعاليات على مستوى المنطقة.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة بدء موسم الفعاليات الجديد: «تعكس مجموعة الفعاليات التي يحتضنها المركز هذا الموسم الأهمية البارزة لقطاع الفعاليات، والتطور الذي شهده على مدار السنوات الماضية. ولا شك أن الأشهر المتبقية من العام 2019 سوف تشهد واحداً من أكثر المواسم زخماً وتنوعاً في الفعاليات».