جمارك دبي تبحث التسهيلات لمستثمري كازاخستان

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي راوان زومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والمناطق الشمالية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين دعماً لنمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

ورحب المدير العام لجمارك دبي بالقنصل العام لجمهورية كازاخستان، مشيداً بجهود الهيئات الدبلوماسية لكازاخستان ودورها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد على أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة للانتقال إلى مراحل متقدمة من التعاون والتنسيق من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من كازاخستان بهدف تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم محلياً وإقليمياً وعالمياً، دعماً لتقدم دبي في إقامة خط دبي للحرير الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية.

نشاط

وأضاف أحمد محبوب مصبح: نحرص على تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين.

حيث تكتسب العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان أهمية متصاعدة في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية مع التقدم في مشروع الحزام والطريق، الذي أطلقته الصين لربط أسواقها عبر الدول الآسيوية بالأسواق العالمية، إذ تقوم دولة الإمارات بدور محوري في هذا المشروع نظراً لتطور البنية التحتية للتجارة والخدمات التجارية والجمركية في الدولة مدعومة بالتقبل الواعد لمكانتها التجارية على المستوى العالمي مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وقال المدير العام لجمارك دبي: تشهد تجارة دبي الخارجية مع كازاخستان نمواً متصاعداً، حيث ارتفعت قيمتها من 467.8 مليون درهم في العام 2016 إلى أكثر من 635 مليون درهم في العام 2017 وواصلت النمو لتصل قيمتها في العام 2018 إلى 743.4 مليون درهم.

وبلغت قيمة تجارة دبي مع كازاخستان في الربع الأول من العام 2019 نحو 355.4 مليون درهم، حيث تتنوع البضائع في التجارة المتبادلة بين الطرفين وتتقدمها قطع غيار السيارات والإطارات وأجهزة المسح والفضة والزنك والسجائر.

تنظيم

وتمت مناقشة تنظيم لقاء للشركات والمستثمرين من كازاخستان ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الاستثمار والتجارة المتبادلة مع هذه الدول من خلال العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية لشركاتها.

وأعرب راوان زومابيك عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي ودورها الحيوي في تطوير التجارة بين الإمارات وكازاخستان من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها الدائرة للتجار والمستثمرين من كازاخستان، وشدد على ضرورة التقدم في التعاون والتنسيق بين الطرفين لمواكبة التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل الهدايا التذكارية في ختام الزيارة.