«بي آي سبوتس»: 40 مليار درهم سوق إدارة المرافق في الدولة العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

توقّعت شركة بي آي سبوتس لتقنية المعلومات، عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نمو سوق إدارة المرافق في الدولة خلال العام الجاري بنسبة 12% من المشاريع العقارية الكبيرة المتوقع تسليمها خلال العام الجاري بدءاً من مشاريع إكسبو دبي 2020 ومشاريع الشركات الكبيرة كنخيل وإعمار العقارية وغيرها.

وقدّر هاني محمد الرئيس التنفيذي لشركة بي آي سبوتس، قيمة سوق إدارة المرافق في الدولة بنحو 37 ملياراً في العام الجاري مع توقعات بارتفاعها إلى 40 مليار درهم وفقاً لبيانات هيئات متخصصة، بينما تصل قيمة السوق في باقي دول المنطقة 110 مليارات درهم، لافتاً إلى أن زيادة إقبال ملاك العقارات على شركات إدارة المرافق تعزز النمو وترفع من كفاءة الشركات، حيث تصل نسبة الملاك الذين يديرون عقاراتهم بأنفسهم إلى نحو 60 و65%.

وقال هاني إن نمو سوق إدارة المرافق للسوق المحلي يدعم سنوياً بالعديد من المشاريع العقارية والتجارية والفندقية والسكنية وغيرها، ما يعزز الطلب على شركات إدارة المرافق في الدولة، حيث يسجل السوق نمواً نسبته 12% بنهاية العام الجاري مع توقعات أن تصل نسبة النمو إلى 14 و15% في العام المقبل بدعم من إكسبو 2020 دبي.

وأضاف هاني: وضع سوق إدارة المرافق أفضل من العام الماضي، حيث استفاد القطاع كثيراً من حزمة التحفيزات التي أقرّتها الحكومة، في الوقت ذاته دعم انخفاض أسعار العقود القطاع من ناحية تراجع كبير لمشكلة تأخير الشركات في سداد الأقساط لشركات إدارة المرافق، وهذا التطور إيجابي جداً للشركات.

وسجل هاني توفر سوق إدارة المرافق على فرص كبيرة للقيام بعمليات استحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هاني أهمية استخدام أحدث التقنيات في القطاع ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وهو ما تخصصت به شركة بي آي سبوتس لتقنية المعلومات التي تعمل على تقديم حلول وخدمات الحاسب الآلي والشبــــكات السلكيــــة واللاسلكية وأنظمة التحكم الذكية وأعمال الصيانة والدعم الفني وتطوير الأنظمة والبرمجيات، وكذلك البيع المباشر وخدمات ما بعد البيع.