غرفة أبوظبي تروّج لمؤتمر استثماري عالمي في البحرين الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مؤتمراً صحفياً للترويج لمؤتمر استثماري عالمي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت شعار «الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

وأكد هلال القبيسي المدير التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي، أن الغرفة تحث رجال الأعمال المواطنين للمشاركة في هذا المؤتمر الاستماري المهم، مشيراً إلى أن المؤتمر سيركز على كيفية الاستفادة من الخبرة الإماراتية في قطاع الأعمال.

وأكدت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المؤتمر سيضم أكثر من 1500 مشارك من شتى أنحاء العالم، بينهم نخبة من الخبراء، كصناع القرار السياسي والجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين ولفيف من الشخصيات المؤثرة العالمية وغيرهم من الخبراء في المجال.