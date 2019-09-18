جناح البيرو في إكسبو.. زخارف قماشية وانحناءات جدارية

المصدر: دبي - بشار باغ، البيان

كشفت البيرو رسمياً عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، ويعتمد الجناح على تصميم يستحضر مسيرة البلاد وتاريخها العريق ويعكس زخارف القماش البيروفي الشهير، وسيتم استعراض ما تزخر به البيرو من غنى وتنوع وتجارب كثيرة في مختلف المجالات بما يعكس العديد من المناطق والآثار الشهيرة. ويتميز الجناح بانحناءات جدارية تحاكي جدران مدينة كويلاب الأثرية الشهيرة في البيرو.

وتهدف البيرو من خلال مشاركتها في إكسبو إلى توسيع انتشار صادراتها في دول الشرق الأوسط وآسيا وتعزيز علاقاتها التجارية مع الإمارات التي تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر أسواق الصادرات البيروفية في العالم.

وتجاوزت قيمة صادرات بيرو إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري عتبة الـ 423 مليون دولار، لتحطم بذلك جميع الأرقام السابقة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب «ألفارو سيلفا سانتستيبان»، مدير مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لبيرو في الإمارات.

جاء ذلك في إطار مشاركة بيرو للمرة الرابعة في معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، حيث تستعرض مجموعة متنوعة من منتجات الديكور المنزلي الأنيقة ذات الخصائص الجمالية الرائعة والطابع التقليدي الأصيل.

وقال «سانتستيبان»: إن العلاقات بين جمهورية بيرو والإمارات تزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم، حيث أصبحت الإمارات سوقاً رئيسية للشركات البيروفية. في السنوات الأخيرة، تركزت أسواقنا التصديرية التقليدية في الأمريكتين وأوروبا، غير أنه بعد جهود كبيرة تطورت تجارتنا واتسع نطاقها على صعيد المنتجات والخدمات وكذلك الأسواق.

وقال أورلاندو فاسكيز، رئيس مجلس إدارة لجنة الحرف اليدوية التابعة لجميعة المصدرين البيروفية «آدكس»: «تعتبر الإمارات السوق المناسبة التي يجب تركيز الجهود عليها من قبل الشركات البيروفية، نظراً لمكانة دبي بوصفها مركزاً للأعمال التجارية للمنطقة.