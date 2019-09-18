1200 جهة تشارك في النسخة الأولى من أسبوع التصميم والضيافة

المصدر: دبي- البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطارات دبي، أمس، أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة في أولى إصداراته هذا العام.

والذي يُقام تحت مظلته ثمانية من أحدث وأشهر الفعاليات المرموقة في مجال التصميم والضيافة خلال الفترة من 17 - 19 سبتمبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

تصميم

تضم سلسلة المعارض المُقامة خلال أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة معرض الفنادق، ومعرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، ومعرض الترفيه، ومعرض ووركسبيس، ومعرض الشرق الأوسط لتصميم أسطح الأرضيات، ومعرض مستقبل منتجات التصميم الداخلي، ومعرض إندكس هوم.

ومعرض إدارة المرافق، ويصل عدد الجهات العارضة تحت مظلّتها إلى ما يزيد على 1200 جهة من 80 دولة حول العالم، أتت جميعها لعرض منتجاتها خلال هذه الفعالية المهمة المتخصصة في قطاع التصميم والضيافة في الخليج العربي.

كما يشهد الحدث حضور أكثر من 100 من أعلام هذا المجال في المنطقة، حيث من المقرر أن يلقوا كلمة خلال فعاليات «معرض الفنادق» التي تتضمن منتدى قادة الضيافة، ومنتدى كفاءة تقنيات الضيافة، ويوم استراتيجية التقنيات لرابطة الجيل القادم لتقنيات الضيافة، بالإضافة إلى فعالية «محادثات التصميم» المقامة خلال معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي.

خدمات

ويرى «توني كرينيون» - أحد مديري محافظ الفعاليات في «دي إم جي إيفنتس» - أن التصميم تجاوز أكثر من مجرد كونه عنصراً جمالياً في هذا العصر، حيث بات الخليج العربي على أعتاب استخدام التصميم لخدمة الأغراض والوظائف العملية على وجه أفضل مقارنةً بأي وقت مضى.

مضيفاً أنه من المرتقب أن يجتمع العملاء وخبراء التصميم الداخلي معاً على طاولة واحدة للخروج بتجارب محددة من خلال منهجية التصميم الشامل المطبّقة في العديد من الأماكن؛ مثل الفنادق، والمطاعم، والمطارات، ومتاجر التجزئة، ومكاتب العمل، والمؤسسات التعليمية، ومنشآت الرعاية الصحية، وغيرها. كما أعرب «كرينيون» عن سعادته بإقامة أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، الذي يعدّ بمثابة حلقة للمناقشة والابتكار، وملمح رائد من ملامح قطاع التصميم الداخلي في الخليج العربي.

صدارة

لا تزال دولة الإمارات، وفقاً لما ذكره المحللون في شركة «إس تي آر» للأبحاث، تحتل الصدارة من حيث مشروعات إقامة الفنادق في الشرق الأوسط خلال شهر يوليو.

حيث تتصدر بعدد غرف فندقية يبلغ 54,438 غرفة، أي ما يعادل 31.8% من عدد الغرف الحالية المعروضة في السوق، تليها المملكة العربية السعودية بإجمالي يصل إلى 41,207 غرفة. كما تتوقع شركة «لودجنج إكونوميتريكس» الأمريكية أن عدد الغرف الفندقية الجديدة في الشرق الأوسط سيصل إلى 38,270 غرفة في عام 2021.