«المالية» تناقش تطبيقات «المضافة» على الجهات الحكومية في أم القيوين

المصدر: دبي ـ البيان

ناقشت وزارة المالية مع دائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين الدور الذي تضطلع به الوزارة في تقديم الدعم للجهات الاتحادية في مجال تجهيز وتقديم اقراراتها الضريبية وأفضل الممارسات الضريبية الواجب اتباعها في الجهات الحكومية .

اضافة الى نقاش أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ودائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومختلف المجالات المالية المشتركة الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة المالية بممثلين عن دائرة المالية والدوائر المحلية في حكومة أم القيوين مؤخرا فى أم القيوين.

وأكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية العامة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية بما يدعم استراتيجية الوزارة في إدارة وتنمية الموارد الاتحادية بكفاءة وفعالية.

وقدم وفد وزارة المالية خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً حول تطبيقات ضريبة القيمة المضافة وإجراءات مراجعة وتقديم الاقرارات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب الذى استعرض نبذة عن التصنيفات الضريبية المختلفة بالإضافة الى عرض تفصيلي عن خطوات وإجراءات مراجعة وإعداد الإقرارات الضريبية ومفهوم ضريبة المدخلات والمخرجات وعن كيفية تسجيل القيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة.