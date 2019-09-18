دعوة أمين عام جامعة الدول العربية لـ«مؤتمر الأمن الغذائي» في رأس الخيمة

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، على رأس وفد ضم سعيد محمد الصياح النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وشاهين علي شاهين الأمين العام المساعد، وبحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وسلّم الوفد إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة لحضور «المؤتمر والمعرض العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي»، والذي سيعقد في دولة الإمارات بإمارة رأس الخيمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك خلال يومي 18 ـ 19 ديسمبر المقبل، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة رأس الخيمة وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكاتف وتواصل الجهود المشتركة لرفع مستوى التوعية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي والاستثمار في هذا المجال. ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالوفد الإماراتي ووفد الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، ودعوته لحضور «المؤتمر والمعرض العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي».

مؤكداً على «أهميّة انعقاد هذا المؤتمر في هذه الظروف وفي هذا التوقيت، حيث تحوّلت قضية الأمن الغذائي إلى قضية وجود بالنسبة للعالم العربي». وأكد رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة أنّ دولة الإمارات ومن ثم إمارة رأس الخيمة تحرص على الاستفادة من الخبرات والعقول في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الوطن العربي. رأس الخيمة ـ البيان