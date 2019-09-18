«دبي المالي العالمي» يعزز شراكاته مع المراكز الأوروبية

المصدر: دبي ـ البيان

استعرض مركز دبي المالي العالمي - الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدماً في المنطقة - المزايا والحوافز الاستثمارية والخدمات المتكاملة التي يوفرها للشركات الأوروبية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المركز برئاسة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي لعدد من الدول الأوروبية.

وسعى الوفد - الذي ضم عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة المركز المالي - لاستكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي مع كبرى المراكز المالية في أوروبا شملت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا بما ينسجم مع جهود المركز الرامية لضمان نمو مستدام لقطاع التمويل ودعم مستقبل القطاع المالي.

حضور

وسلطت الزيارة التي تخللها عقد اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى الضوء على مكانة المركز المالي وبيئته المثالية لاحتضان الشركات الأوروبية والتي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها وعملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا واغتنام فرص النمو الهائلة في هذه المنطقة إلى جانب قوة قطاع إدارة الثروات والأصول في المركز .

والتي بلغت 424 مليار دولار أمريكي في عام 2018 أي ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وقدم الوفد لمحة عن أهم إنجازات المركز المالي خلال النصف الأول من عام 2019 مع التركيز على التزامه بتعزيز نمو وتطور القطاع المالي والاستثمار في الابتكار والارتقاء بمنظومته القوية من شركات التكنولوجيا المالية فضلاً عن مواصلة الجهود لتأسيس شراكات مثمرة مع أبرز برامج المسرعات الدولية.

وسلطت الزيارة الضوء على التزام المركز بالابتكار المالي من خلال تنظيم عدد من الفعاليات حول التكنولوجيا المالية واجتماعات لتطوير الأعمال وجلسات نقاشية وفعاليات للتواصل وندوات حوارية، حيث استعرض المركز خططه الاستراتيجية ومنهجه لتحقيق النمو.

وشارك مركز دبي المالي العالمي في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع شركاء الاستثمار في لندن واستضاف بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية «سيمونز آند سيمونز» جلسة ركزت على سبل زيادة رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وتحليل تدفقات الأصول في المركز بهدف تحديد نماذج توزيع الأصول عبر الحدود في مختلف أنحاء المنطقة.

اتفاقيات

وأعلن المركز المالي عن توقيع اتفاقيات استراتيجية وشراكات ذات نفع متبادل مع منصات ومراكز رئيسية للتكنولوجيا المالية بما في ذلك مركز «أكسنتشر فينتك للابتكار» في لندن و«فاينانس إنوفيشن» في باريس والذي شكل مجمع الابتكار الرسمي في فرنسا على مستوى القطاع المالي خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن هذه الزيارات قد ساهمت في تمتين علاقة مركز دبي المالي مع المراكز المالية الأوروبية الرئيسة التي تتشاطر معه نفس الرؤية ببناء مستقبل واعد للقطاع المالي.