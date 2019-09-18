«دبي الجنوب» تعرض مزايا منطقة التجارة الإلكترونية في لندن

المصدر: دبي - البيان

تستعد «دبي الجنوب» لتسليط الضوء على آخر التطورات ضمن قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتها في إكسبو التجارة الإلكترونية، الذي سيقام في مركز أولمبيا للمعارض في لندن في الفترة الممتدة بين 25 و26 سبتمبر الجاري.

قدرات

وتعتزم «دبي الجنوب» الترويج للمنطقة اللوجستية التي تحتضن منطقة للتجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، مستعرضةً أبرز مزاياها وقدراتها التنافسية أمام مجموعة من أصحاب القرار والمؤثرين والعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ يعتبر هذا الحدث أكبر فعالية للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة، مستقطباً أكثر من 12.000 مشارك وما يزيد عن 200 شركة من مختلف أنحاء البلاد.

وتتميز المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، والتي تمتد على مساحة 18 كيلومتراً مربعاً، بتصميم يتطلّع إلى استكمال تطوير البنية التحتية، حيث تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الاتصال والمرونة والسلاسة من خلال تقديم محفظة واسعة من حلول الأعمال والبنية التحتية الاستراتيجية وخدمات القيمة المضافة لمجموعة كبيرة من الشركات المحلية والدولية.

امتداد

وتمتد «إي. زي. دبي»، المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية على مساحة 920.000 متر مربع، حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، وهي مخصصة لتعزيز مراكز التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»: «تأتي مشاركتنا في إكسبو التجارة الإلكترونية تماشياً مع مساعينا الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة مفضّلة لممارسة الأعمال، مدعومة بمرافق عالمية المستوى وسلسلة إمداد وخدمات متطورة مخصصة لتلبية احتياجات سوق التجارة الإلكترونية الآخذ بالنمو في المنطقة».