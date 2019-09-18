8.2 مليارات درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 8.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 7.8% من إجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية والتي وصلت قيمتها 104.4 مليارات درهم وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

ويظهر التدقيق في نشاط هذه التجارة بلوغ قيمة صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 مليارات درهم تشكل ما نسبته 24.3% من إجمالي صادرات الإمارة في فترة الرصد نفسها والتي وصلت إلى 28.8 مليار درهم تقريباً.

وعلى مستوى واردات الإمارة من هذه السلعة فقد بلغت القيمة 845 مليون درهم تشكل ما نسبته 1.7% من إجمالي واردات أبوظبي بحسب أرقام مركز الإحصاء. أما على جانب تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد بلغت 328 مليون درهم مقارنة مع 136 مليون درهم الفترة ذاتها من العام 2018.